特別特典付！BABYMETAL 特別限定セット(Tシャツ、限定CD、タオル)

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ご覧頂きありがとうございます。BABYMETALの人気Tシャツ3点を中心にコンセプトアルバムの完全生産限定盤をまとめた特別限定セット販売です。①「BABYMETALRETURNS-THEOTHERONE-」公演でデザインが人気で完売となった「INVERTEDMIRRORREFLECTION」TシャツのLIVESHIPVER.！の出品です。非常に人気デザインのTシャツです。【サイズ】XL：身幅56cm／着丈74cm／袖丈22cm【素材】綿100%②SUMMERSONIC2023オフィシャルグッズSUMMERSONIC×BABYMETALコラボレーショングッズのTシャツになります。予約販売・サマソニ当日現地での販売共に完売した商品です。事後通販でもこのサイズは早々と売り切れました。商品仕様●色:ブラック×ホワイト【サイズ】XL：身幅58cm／着丈78cm／袖丈24cm【素材】綿100%③限定CDBABYMETAL「THEOTHERONE」完全生産限定盤(アナログサイズ特殊尾パッケージ仕様+復元パズル)ジャケットはアナログサイズの仕様の為デカいです。ジグソーパズル付になります。④BIGタオル 横浜LIVEグッズ【サイズ】縦160cm×横88.5cm⑤横浜ライブ Tシャツ K×Y サイズ:XL2点の特別特典付！①横浜LIVEの人気グッズ 「ギミチョコ!!」コフィン缶(画像⑨) (賞味期限の兼ね合いでチョコ抜きの缶の みになります。)②『赤子金属』扇子(画像⑩) 8月のZeppライブ超人気グッズです。5点セットと特典2点の合計７点になります。自宅保管であることご理解の上、購入のご検討よろしくお願いいたします。#BABYMETAL#ベビメタ#sumetal#moametal#yuimetal#momometal#BABYMETALTシャツ#ギミチョコ#ベビメタTシャツ