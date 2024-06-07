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- OTARI CB-102（CR-705A） 2台 リモートコントロールボックス
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商品詳細
1台目のプレイボタンにガムテープ跡が残っています。MX5050用ですがプラグを交換すると他機種、TEAC,TASCAM,AMPEX等の他メーカーでも使用可能です。（結線図をご確認ください。）デッキに接続してチェックはしておりませんが、テスターにてチェックをいたしました。RECLEDも点灯チェック済みです。値下げ不可
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