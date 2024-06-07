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ethos Manhattan Strap　マンハッタン　ギターストラップ
商品番号 C92527994866
商品名

ethos Manhattan Strap　マンハッタン　ギターストラップ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ethosManhattanStrapマンハッタンギターストラップ日本未発売、未入荷等の貴重なインポートブランドギターストラップです。ethosブランドはアメリカ文化に深く根付いた手作り皮製品を制作する奇抜なクリエーターの作品でなっています。それは、ethos独特のまさに芸術的なセンスと古くからの職人技を融合させたハンドメイド製品で、ギターストラップ、カフス、ブーツ、アクセサリー、ジーンズといった商品を発表しています。丈夫で軟らかな高級レザー、ソフトな仕上がりの裏地、愛用者が愛してやまない使い心地などがethosブランドのデザイン性、特性、品質をまさに物語っています。～商品説明～幅：7.6長さ：114から142調整可能（直訳）材質=牛革/水牛革黒のカーフレザーに白い縁取りがアクセントのワニ柄インレイフレームを施し裏地には肌触りの良いエンボス加工を施された水牛革を使用したストラップです。
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