メトロノーム上達くん（練習用和太鼓）

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【練習用和太鼓】メトロノーム上達くんスタンド付● 自宅で手軽に和太鼓の練習ができます。● 和太鼓の演奏に必要なリズム感が身につく超おすすめアイテムです！● 和太鼓練習パッドなので、ご自宅やお部屋でも使うことができます。● 高さや角度などお好みに調整できます。＊ 高さに関しては、めいいっぱい伸ばして約90cmぐらいです。-----------------------------■ リズム感覚を養う練習に最適！いろいろなテンポも選べます！！● ポイント１メトロノーム機能・・・3種類のメトロノーム音／8つのリズムパターンが設定可能／1～9の拍子を設定可能● ポイント２打数測定機能・・・10秒～60秒で設定した時間内のバチで叩いた打数を測定可能● ポイント３テンポ測定機能・・・バチで叩いたテンポ（TPM）を測定可能● ポイント４３５mmAUX出力端子付き・・・イヤホンやヘッドセット、外部アンプなどにも出力可能-------------------【サイズ】本 体 直径：305mm 打面：280mm 高さ：40mmスタンド 高さ：510mm（本体、スタンドを含む 高さ550mm～930mm）調節可能【材質】打面：ラバー台：ＭＤＦ合板【付属品】充電式マイクロUSB（1回の充電で約8時間ほど使用可能）＊ バチは付属していません＊ 購入価格はネットで1万円（税込）＊ 半年間ほど使いましたので、若干の使用感があります。新品をお探しの方のご入札はご遠慮願います。#メトロノーム上達くん#和太鼓練習用すぐれものグッズ#リズム感覚を鍛える#和太鼓上達#和太鼓の達人を目指す人向け