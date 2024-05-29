ポケモンカード　リザードンex デッキ　デッキシールド付き

◼︎プロフィールの説明や商品説明は購入前やコメント前に必ず最後までお読みください。多数、整理出品中です。※バラ売りなどはしていません。◼︎商品内容@ポケモン 17枚リザードンex×3リザードヒトカゲ ×3ピジョットex×2ポッポ ×2エンテイVネオラントVミュウジラーチマナフィかがやくリザードン@サポート 10枚博士の研究ヒガナの決意セレナジニアペパー ×2ナンジャモ ×2ボスの指令 ×2@グッズ 18枚バトルvipパス ×4ハイパーボール ×4ネストボール ×2ポケモンいれかえあなぬけのヒモロストスイーパーふしぎなアメ ×4すごいつりざお@ポケモンのどうぐ 3枚森の封印石 ×2こだわりベルト@スタジアム 4枚マグマの滝壺 ×2ボウルタウン ×2@エネルギー 8枚基本炎エネルギー ×8以上、60枚+おまけ調整用カードなどビッパビーダル崩れたスタジアムvstarマーカー用スリーブ1枚など(画像3枚目参照)すぐに遊べるようにデッキシールドに入れてあります。(使用品です)◼︎商品状態多少の傷あり扱いになります。トラブル防止の為、商品状態を深く気にされる方はお取引をお控えください。◼︎発送方法らくらくメルカリ便ネコポス防水、折れ対策あり◼︎検索ポケモンポケカデッキ大会なかまをよぶれんごくしはいふしぎなしっぽステラヴェールなみのヴェールリザードン黒煙テラスタルエンテイスイクンライコウスリーブデッキシールド引退