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ポケモンカード モミ SR 081/070 s5R
商品番号 X40349323714
商品名

ポケモンカード モミ SR 081/070 s5R
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御閲覧頂き有難う御座います。商品の状態は写真を参考に御願い致します。(撮影の為スリーブ、ローダーから出しています。)裏面左上に白かけあり。(画像3枚目参照)二重スリーブ＋フルプロテクトスリーブに入れ、防水対策を施した上で、匿名配送にて発送致します。プレイ用で御願い致します。すり替え防止の為、返品交換はお受けできませんので予め御了承下さい。※即購入OK、取り置き不可#ポケカ#連撃マスター#一撃マスター#サポート
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