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ゆるいキーウィ　おまとめ7点　グッズ
商品番号 Q21941763027
商品名

ゆるいキーウィ　おまとめ7点　グッズ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゆるいキーウィのBIGぬいぐるみ、マスコットぬいぐるみ、クラファンのキャンバスアート、ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚です。コレクション整理の為に出品させていただきます。ぬいぐるみはゲーセンの物でタグ付き、日が当たらないところで飾ってあったので焼けなどはありません。キャンバスアートは\"ゆるいキーウィぬいぐるみ化応援プロジェクト！\"の返礼品のキャンバスアートの物で開封せずに箱のまま保管していました。追記10/17他のクラファンの返礼品も見つかりましたので、追加させていただきました。追加分ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚まとめて大事にしていただける方にお譲りしたいので、バラ売りは不可でお願い致します。ぬいぐるみは美品、キャンバスアート、ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚は新品・未使用ですが、素人保管になりますので神経質な方はご購入をお控えください。クレーム・返品・交換は受け付けません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier244160.html
http://narcologia.ru/goods/procurement983933.html
http://narcologia.ru/goods/pompous623223.html
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