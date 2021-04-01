ゆるいキーウィ　おまとめ7点　グッズ

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商品詳細
ゆるいキーウィのBIGぬいぐるみ、マスコットぬいぐるみ、クラファンのキャンバスアート、ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚です。コレクション整理の為に出品させていただきます。ぬいぐるみはゲーセンの物でタグ付き、日が当たらないところで飾ってあったので焼けなどはありません。キャンバスアートは\"ゆるいキーウィぬいぐるみ化応援プロジェクト！\"の返礼品のキャンバスアートの物で開封せずに箱のまま保管していました。追記10/17他のクラファンの返礼品も見つかりましたので、追加させていただきました。追加分ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚まとめて大事にしていただける方にお譲りしたいので、バラ売りは不可でお願い致します。ぬいぐるみは美品、キャンバスアート、ポストカードセット、エコバッグ、ファイル2枚は新品・未使用ですが、素人保管になりますので神経質な方はご購入をお控えください。クレーム・返品・交換は受け付けません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier244160.html
http://narcologia.ru/goods/procurement983933.html
http://narcologia.ru/goods/pompous623223.html
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