ブルーロック プライズ ホログラム缶バッジ サンリオ 凛 國神

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商品詳細
ブルーロックホログラム缶バッジnamcoプライズサンリオコラボ糸師凛×7國神錬介×6計13点全てオンライン獲得のお品物です。元袋未開封バラ売りは800円+送料+手数料質問等無ければ即購入可能です。プチプチを巻き、水濡れ対策をして発送いたします。※サイズの関係上ゆうパックでのお届けになります
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