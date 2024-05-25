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ポケモンカード トリプレットビート 新品未開封 BOX シュリンク付き
商品番号 Y86160293841
商品名

ポケモンカード トリプレットビート 新品未開封 BOX シュリンク付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード強化拡張パックトリプレットビート新品未開封BOXシュリンク付き個人保管になりますので、商品の性質上の些細な傷、初期傷などを気にする方は購入をお控え下さい。⚠トラブル防止の為、返品不可です。ポケモンカードポケカポケモンカードBOXトリプレットビート151イーブイヒーローズトレカ
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