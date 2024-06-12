値下げ◎)ドラゴンクエスト キラーマシン フィギュア

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商品詳細
人気ゲームタイトル...ドラゴンクエストフィギュア種類...コレクションフィギュアサイズ高さ：約75mm 幅：約90mm 重量：約240g素材ダイキャストメタルフィギュア購入してからかなり時間が経っているため、色が少し薄くなっています。値下げ可能ですので、ぜひコメントよろしくお願いします。
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