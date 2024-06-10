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topps 大谷翔平 直筆サイン 2022 MUSEUM COLLECTION
商品番号 V97077803414
商品名

topps 大谷翔平 直筆サイン 2022 MUSEUM COLLECTION
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 44,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のため、出品致します。topps2022museumcollection125シリ入手後すぐにマグホに入れ、暗所にて保管しておりました。写真にてカードの状態を確認のうえ、ご購入お願いいたします。大切に保管しておりましたが、完美品をお求めの方、購入お控えください。価格は今後の活躍によって変動する可能性がございます。ご了承ください。
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