[新品未開封]ポケモンカードゲーム ゲンガーVMAX •インテレオンVMAX

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームソード\u0026シールドハイクラスデッキゲンガーVMAXとインテレオンVMAXの新品未開封品となります。ポケモンセンターオンラインで購入した物になります。暗所にて保存していたものです。コレクション整理の為、出品します。完全未開封新品につき、すり替え防止の為、返品は受け付けられませんので、ご承知おきください。値下げ不可でお願い致します。#ポケモンカード#ハイクラスデッキ