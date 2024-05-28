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[新品未開封]ポケモンカードゲーム ゲンガーVMAX •インテレオンVMAX
商品番号 P10689750483
商品名

[新品未開封]ポケモンカードゲーム ゲンガーVMAX •インテレオンVMAX
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームソード\u0026シールドハイクラスデッキゲンガーVMAXとインテレオンVMAXの新品未開封品となります。ポケモンセンターオンラインで購入した物になります。暗所にて保存していたものです。コレクション整理の為、出品します。完全未開封新品につき、すり替え防止の為、返品は受け付けられませんので、ご承知おきください。値下げ不可でお願い致します。#ポケモンカード#ハイクラスデッキ
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