【細棹 短棹 長唄 三味線】紅木 綾杉胴 両面犬皮 ハードケース備品セット

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2023年最新】三味線 破れなしの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】三味線 破れなしの人気アイテム - メルカリ

ご覧頂きありがとうございます。★即購入大歓迎★送料負担致します（送料込み価格です）短棹細棹長唄（小唄端唄演奏可能）用三味線 ハードケース備品一式セットになります。中級者の方まで、ご使用頂けるお品になります。【お子様から手の小さな方、】【正寸】が長くて演奏しにくいと感じる方におすすめです。 種類...三味線アクセサリー・パーツ...ケース等（下記記載あります）レベル...中級者 ＜仕様＞ 胴：綾杉胴(犬皮両面皮破れ無し) 棹：紅木（細棹 短棹）全長約90cm程＜付属品＞ 天神キャップ 撥(プラスチック製)各1本（べっ甲風） 駒（プラスチック製）２個 布長袋 替え糸 ハードケース（鍵欠品） お手入れクロス 写真を参照下さい。※赤色の敷物は、販売品ではありません＜状態＞ 【三味線】 お写真⑨ 参照 天神てっぺんがかけております。 胴の黄色布地に破れありますが、 演奏、音色には問題ございません。 【付属品】 お写真⑩参照 ハードケースは中古品ですので、 擦り等使用感あり 持ち手部の生地破れありありますが、まだまだご使用いただけます。 お写真⑨ 参照 撥の底 前所有者の記名押印を消し跡あります。 その他、詳細は写真にてご確認下さい。【発送】 丁寧な梱包を、心掛けて発送させて頂きます。音色などをお伝え出来ない以上、音色云々や艶、肌触りなどにクレームされる方は他の商品か新品をお求め下さい。本品は一切返品には応じかねます。中古品を理解され常識的な方の購入をお願い致します。購入に際しコメント下さればわかる範囲、返信致します。ご覧いただきありがとうございました(*^_^*)