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北斎プレマ、スリーブセットGREAT WAVE PIKACHU\u0026FRIENDS
商品番号 G95207790541
商品名

北斎プレマ、スリーブセットGREAT WAVE PIKACHU\u0026FRIENDS
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS葛飾北斎プレイマット　デッキシールド2点セット新品未開封のお品物となります。店頭に並んでいた商品の為、初期傷等ある場合がございますので、ご理解の程宜しくお願い致します。#ポケモンセンター#ポケセン#ポケモンカード#ポケカ#プレイマット#PokmonCenterWorldsStore2023#WCS#ポケモンワールドチャンピオンシップス2023#限定#限定品#限定グッズ
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