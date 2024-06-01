【タグあり】初期メル ウィッシュミーメル ぬいぐるみ

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即購入⭕️匿名配送防水対策して発送メルちゃんが出てきて初期に出たものです。サンリオギフトゲートで購入後1度も外に持ち出しておりません。(暗所保管)耳に針金が入っていますので好きな角度に変えられます。ショルダーとメルちゃんはくっついてます。中のお手紙もございます。フリマサイト等で見た事ないのでこちらの値段にさせて頂きます。耳折りたたんで発送させて頂きます。sanrioサンリオピューロランドピューロランドメルmell