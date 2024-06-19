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オレンジ フルチューブ ダークテラー ギターアンプヘッド 真空管 orange
商品番号 B20551444964
商品名

オレンジ フルチューブ ダークテラー ギターアンプヘッド 真空管 orange
ブランド名 オレンジ
特別価格 税込 15,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体は多少スレやプリントワレなどありますが、その他の外見や音質など良好な状態です。物凄く歪みます。設定次第でクランチやクリーンも良い音で出ます。1チャンネルです。付属品は電源ケーブルとソフトケース、書類です。ソフトケース取手は欠品です。発送時の相当な簡易梱包をご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/perpetual118546.html
http://narcologia.ru/goods/calling355250.html
http://narcologia.ru/goods/cotton76661.html
オレンジ フルチューブ ダークテラー ギターアンプヘッド 真空管 orange-
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