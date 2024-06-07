茶道具 5点セット 茶碗 薩摩焼 茶筅 茶杓 竹筌堂 原良窯 ひょうたんや ...

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商品詳細
事前に必ずプロフと商品説明をお読みください。●茶道具の5点セットです。●いただきましたが使用しないので必要な方にお譲りします。●どれも新品で一度も使用していません。●茶碗は原良窯の薩摩焼です。●茶筅は竹筌堂の数穂です。●茶杓は竹筌堂の白竹です。●菓子ようじはひょうたんやのNo.3です。●家元好の菊懐紙です。1473
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