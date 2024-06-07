スノーハザード BOX シュリンク付き

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スノーハザード1BOXシュリンク付きスニダン鑑定済再シュリンク品でないことは担保されております。コレクション整理のため出品。暗所で大切に保管をしておりました。丁寧に梱包して発送いたします。すり替え防止のため返品、交換はご遠慮下さい。ポケカポケモンカードスカーレットバイオレットクレイバーストナンジャモグルーシャ