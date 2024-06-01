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KREUTZER クロイツェルピアノ　K3 アップライトピアノ
商品番号 N89104490612
商品名

KREUTZER クロイツェルピアノ　K3 アップライトピアノ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 17,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全鍵盤、音出し確認済み！3本ペダルのアップライトになります。中古ですので、傷、汚れはあるかと思いますが、年式の割に状態良好かと思います。なかなか出回る事のアップライトピアノになります、この機会に是非お試し下さい！※発送は西濃運輸営業止め予定です。※場所、日時によっては自社配達も可能。送料お安く抑えれます。※広島市に直接引き取り可能です。#KREUTZER#アップライトピアノ
http://narcologia.ru/goods/stage478497.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement89499.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant622682.html
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