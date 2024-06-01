KREUTZER クロイツェルピアノ　K3 アップライトピアノ

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中古ピアノ KREUTZER（クロイツェル）KE703 重厚なフォルムとバロック ...



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クロイツェル 特3 | 中古ピアノ販売・買取や修理なら福岡・北九州 ...

全鍵盤、音出し確認済み！3本ペダルのアップライトになります。中古ですので、傷、汚れはあるかと思いますが、年式の割に状態良好かと思います。なかなか出回る事のアップライトピアノになります、この機会に是非お試し下さい！※発送は西濃運輸営業止め予定です。※場所、日時によっては自社配達も可能。送料お安く抑えれます。※広島市に直接引き取り可能です。#KREUTZER#アップライトピアノ