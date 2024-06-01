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煎茶道具 天然肥松製 刳り貫き煎茶盆 一文字盆 長方盆 美しい木目★長さ36㎝
商品番号 B88639288936
商品名

煎茶道具 天然肥松製 刳り貫き煎茶盆 一文字盆 長方盆 美しい木目★長さ36㎝
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,863 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具天然肥松製刳り貫き煎茶盆一文字盆長方盆美しい木目★長さ36㎝★茶道具4D1130サイズ(約):長さ36㎝、幅10.5㎝、高さ2.3㎝、重さ186ｇ
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