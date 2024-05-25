棗　中村宗悦作　紅葉蒔絵　平棗　茶道具

直径約7cm高さ約5.5cm（素人採寸のため多少の誤差はご了承ください）仕事が不規則な為、コメントの返信が遅れる事があると思いますが、ご了承ください。長期個人保管品になりますので、ご理解ある方のみ購入お願い致します。商品に関しまして知識が無い為、写真でのご判断をお願いします。金額提示があれば、可能な範囲での値引きには応じます。ご遠慮無く、コメントください



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