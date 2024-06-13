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- メダル２種セット『10thアニバーサリーメデタイ＆しゅらコマ』
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商品詳細
妖怪Sメダルの『10thアニバーサリーメデタイfor妖怪ウォッチ』と『しゅらコマ』メダルを、２種まとめて出品します。デザインや状態は、写真をご覧ください。メダルのQRは、未使用・未登録です。見た目に大きなヨゴレやキズはありませんが、気になる点がありましたら、事前にご連絡ください。妖怪ウォッチ妖怪メダランドジバニャン
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