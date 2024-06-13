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メダル２種セット『10thアニバーサリーメデタイ＆しゅらコマ』
商品番号 C45607496057
商品名

メダル２種セット『10thアニバーサリーメデタイ＆しゅらコマ』
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

妖怪Sメダルの『10thアニバーサリーメデタイfor妖怪ウォッチ』と『しゅらコマ』メダルを、２種まとめて出品します。デザインや状態は、写真をご覧ください。メダルのQRは、未使用・未登録です。見た目に大きなヨゴレやキズはありませんが、気になる点がありましたら、事前にご連絡ください。妖怪ウォッチ妖怪メダランドジバニャン
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