《R》松葉地紋 透木釜 鐶付 【釜師/高橋敬典作】共箱　（231012え4）



高橋敬典 透木釜 桜川地紋 釜師 茶道具-



松葉地紋の値段と価格推移は？｜8件の売買データから松葉地紋の価値が ...



茶道具】 松地紋透木釜 釜247 - 工芸品



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茶道具 人間国宝 釜師 高橋敬典作 真形釜 共箱 M R4908B-

ご覧頂きましてありがとうございます。透木釜松葉地紋【釜師/高橋敬典作】で御座います。釜内僅かに錆箇所有り。釜肌も目立った大きな傷み無し。刻印有鐶付サイズ口径約11.8㎝×内径約25㎝外径約33㎝×高さ約13㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。