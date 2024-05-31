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ロンジュン　トレカ スペシャル
商品番号 A23273339694
商品名

ロンジュン　トレカ スペシャル
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,466 円
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商品詳細

NCTDREAMTOUR‘THEDREAMSHOW2:InYOURDREAM’RANDOMTRADINGCARDSETドリムドリショランダムトレカMDNCTDREAMロンジュン(スペシャル含む)画像内4枚セット、バラ売り不可・ドリショMD・STARRYDAYDREAMスペシャルトレカは2.3枚目に詳細画像を載せています。目立った傷などはありませんが、海外製品のため神経質な方は購入をお控え下さい。スリーブ、硬質ケース、水濡れ防止で発送します。気になることがあれば購入前にコメントお願い致します。ドリムラントレNCTDREAMNCTマークロンジュンジェノヘチャンジェミンチソンチョンロ
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