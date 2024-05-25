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たまごっちみーつ スイーツみーつver.ピンク
商品番号 N27615446891
商品名

たまごっちみーつ スイーツみーつver.ピンク
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たまごっち　たまごっちみーつ　スイーツみーつ　ピンクTamagotchimeets(たまごっちみーつ)スイーツみーつver.ブランド：BANDAI◎状態動作確認済み以前、子供が使用していました。その為　小傷や塗装の剥がれ、汚れなどがありますが、まだまだ十分使っていただけます。液晶も細かい擦れはありますが目立った傷はありません。箱や説明書はありません。本体のみ。電池は付属しておりません。ご用意ください。電池を入れる部分は錆やダメージありません。中古品とご理解頂いた上で、ご検討よろしくお願い致します。#たまごっち#たまごっちミーツ#たまごっちみーつ#バンダイ人気タイトル···たまごっちグッズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/procurement13833.html
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