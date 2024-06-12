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ホロライブ 紫咲シオン 誕生日記念2022 シオンちゃんぬいぐるみ
商品番号 L88805987185
商品名

ホロライブ 紫咲シオン 誕生日記念2022 シオンちゃんぬいぐるみ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブプロダクション所属「紫咲シオン」の誕生日記念商品です。・シオンちゃんぬいぐるみ　サイズ：約H37×W25×D15cm　素　材：ポリエステル新品未開封となってます。即購入○紫咲シオンぬいぐるみhololiveホロライブときのそらロボ子さんAZKi星街すいせい白上フブキ大神みお猫又おかゆ戌神ころね夜空メルアキ・ローゼンタール赤井はあと夏色まつりさくらみこ湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル兎田ぺこら潤羽るしあ不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン桐生ココ天音かなた姫森ルーナ常闇トワ角巻わため雪花ラミィ獅白ぼたん魔乃アロエ桃鈴ねね尾丸ポルカラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより風真いろは沙花叉クロヱholoXホロックス6期生EN一伊那尓栖ワトソン・アメリアがうる・ぐら小鳥遊キアラ森カリオペアクリルスタンドアートボードアクスタアクキーマットタオルモーテルキーホルダースマホケースマウスパッドパーカーラバーストラップパスケース等身大タペストリーサイン複製直筆メッセージポストカード全部セットフルセットもちどる誕生日周年記念ステッカーイラスト本キーホルダーパネルサインモーテルバスタオルコースターピンバッジ代紋ピンTシャツ抱き枕カバー
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