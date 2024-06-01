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コンガヘッド　REMO ( レモ ) NUC-1106 ニュースキン
商品番号 C90807553663
商品名

コンガヘッド　REMO ( レモ ) NUC-1106 ニュースキン
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何回か利用しましたが本革に切り替えたので出品します。利用しているものですので傷がいくつかあります。中古商品としてご理解いただきご購入をお願いします。REMO(レモ)NUC-1106ニュースキン■コンガヘッド■ニュースキン■11\"※キントサイズ■M7-1106-N6■対応モデル：REMO/SignatureSeriesLP/COMFORTCURVE2XRIM・LPクラシックモデル・パタートモデル等の\"Xシリーズ\"(品番の後ろにXが入るもの)・LPトラディショナルリム仕様・マタドール※LPギャラクシー、パラディアム等\"Zシリーズ\"(品番の後ろにZが付いているもの)、LPアスパイア、LPパフォーマー、CP、PLAYTECH/DCN11　には対応しません※サウンドハウスより引用https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/64492/
http://narcologia.ru/goods/financier833260.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement408899.html
http://narcologia.ru/goods/protein69634.html

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