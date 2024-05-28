【雅古堂】銅製 魚 蓮 置物 供箱 大 時代物 古董品 骨董 蔵品 銅

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商品名 #雅古堂【雅古堂】銅製魚蓮置物供箱大時代物古董品骨董蔵品銅主な素材··銅 商品の寸法・重量・サイズ:・横16cm、縦17cm、高さ28.5cm、重量3950g※若干の誤差はご了承下さい。【時代物 古美術 骨董 骨董品 古美術 美術品 アンティーク インテリア 工芸品 古道具 彫刻 古玩 蔵品 古董 】発送について:・土日祝日は、発送ができません。・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。・送料は無料であり、出品者が負担いたします。・発送方法は主にゆうパックを利用しております。即購入歓迎しております。キャンセル・返品は原則承っておりません。値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。#時代物#古美術#骨董#骨董品#古美術#美術品#古董#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#彫刻#日本#中国古美術#オークション #古玩 #伝統工芸品#蔵品#雅古堂種類...その他