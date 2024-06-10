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- 【新品・未サーチ】ポケモンカード VSTARユニバース BOX
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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。【商品】ポケモンカードVSTARユニバース1BOX※シュリンクは購入時に剥がされています。【詳細】ヨドバシカメラにて購入。シュリンクは購入時に剥がされていますが、箱のジッパー加工（ペリペリ）は剥がしていません。その為、新品かつ未開封、未サーチ、封入率も一切変わりません。【発送】こちらの商品を箱のまま丁寧にプチプチで梱包し、ゆうパケットプラスの箱に入れて発送させていただきます。是非、宜しくお願い致します。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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