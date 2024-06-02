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- 九谷焼 大樋年雄作 皿（1枚・盛り付け用）
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商品詳細
種類···皿・鉢大きさ:最長辺 約21.5cm、縦 約20.2cm※素人採寸、およそのサイズ三つ足（裏面写真ご参照）共箱あり（箱の上部に丸いシミがついてしまっています:写真1枚目、6枚目ご参照）約20年前、金沢の大樋窯本店で購入しました光沢のある黒地、中央に日の丸のような深い赤を配した美しいお皿です※お皿そのものには傷、汚れはございませんお値段は忘れてしまいましたが3万円〜5万円の価格帯だったように思います
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http://narcologia.ru/goods/update568195.html
http://narcologia.ru/goods/conception344857.html
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