ポケモンカード　151 1BOX分(20パック)

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こちらポケモンカード151、1BOX分(20パック)です。家電量販店などで購入制限のある店でバラパックを買い集めた商品なので封入率は保証できません。プチプチに包んで発送致します。箱はつきません。すり替え防止のため、購入後の返品キャンセルには一切応じることは出来ませんのでご了承下さい。また、中身のカードで評価を悪くすることはご遠慮下さい。確実に正規商品ですのでご安心下さい。即購入可