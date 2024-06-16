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Aria pro Ⅱ RS WILDCAT ケーラー トレモロ搭載
商品番号 S55367248001
商品名

Aria pro Ⅱ RS WILDCAT ケーラー トレモロ搭載
ブランド名 Svital
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なケーラーのトレモロブリッジ、kahlerflyer搭載。ナットも純正品です。部品は全て純正品で交換など無いです。ボディに画像のようなヒビ、打痕あります。音出ます。若干ガリあります。フレット残ってます。ネックも状態いいです。長期保管品です。ピックアップセレクターのノブ欠品です。お気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/kindness775605.html
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