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- 峯岸勢晃（良尚）作 花三島水指 共箱 身幅、高さ約17.5㎝ 東Y5-0911⑤
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商品詳細
蓋にスレ少しあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/update711495.html
http://narcologia.ru/goods/assessor734803.html
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峯岸 勢晃 | 窯変米色青瓷 | 公式サイト
窯変米色青瓷～ 峯岸勢晃展」西武池袋本店
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