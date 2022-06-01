SHURE SM7B 美品・完品

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SHUREのSM7Bです、4ヶ月ほど前に購入し、買い替えのため出品します。使用期間は2ヶ月未満です。そんなにハードに使ってないので非常に綺麗だと思います、付属品含め完品です。1枚目に映っている大きい方の風防(袋に入っている方です)に関しては一度も使っていないので付け替えていただければほぼ新品のように使っていただけると思います。ただし2枚目の画像の箱に凹みがある点だけご注意ください。ダイナミックマイクSM7BSHURE#SHURE#SM7B