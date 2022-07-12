トレーナーズパック 非売品 15パック

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商品詳細
非売品1種類15パック画像のものになります。パックはいただいたときの状態です。初期から小さなキズスレ等ある場合がございます。過度に神経質な方はお控え下さい。ご質問等あれば購入前にお願いします。種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル...パック
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