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トレーナーズパック 非売品 15パック
商品番号 B50994965666
商品名

トレーナーズパック 非売品 15パック
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品1種類15パック画像のものになります。パックはいただいたときの状態です。初期から小さなキズスレ等ある場合がございます。過度に神経質な方はお控え下さい。ご質問等あれば購入前にお願いします。種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル...パック
http://narcologia.ru/goods/browse518191.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador250306.html
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