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カメバズーカのメディコムトイ
商品番号 U21314660108
商品名

カメバズーカのメディコムトイ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カメバズーカのフィギュアになります。中古で購入しましたが、コレクション用に買ったものであり、状態は良好です。何か質問ございましたら、ぜひコメントください。#カメバズーカ#フィギュア#特撮#メディコムトイ#特撮フィギュア#カメバズーカフィギュア
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