カメバズーカのメディコムトイ

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商品詳細
カメバズーカのフィギュアになります。中古で購入しましたが、コレクション用に買ったものであり、状態は良好です。何か質問ございましたら、ぜひコメントください。#カメバズーカ#フィギュア#特撮#メディコムトイ#特撮フィギュア#カメバズーカフィギュア
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