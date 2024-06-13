新品 モスラ1992 バトラ成虫 ２体セット ムービーモンスターシリーズ

人気キャラクター...ゴジラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ...その他特徴...ソフビバンダイ2023モスラ1992とバンダイ2022バトラ成虫の２体セットです。左右の羽根の端からはしまでモスラで25cmバトラ成虫で27cmになります。 ２体ともタグ付きの新品です。よろしくお願いいたします。ゴジラvsモスラゴジラ1992モスラ1992バトラ幼虫バトラ成虫モスラ幼虫モスラ成虫キングギドラバンダイブルマァクマルサンエクスプラス少年リック海洋堂東宝怪獣シリーズモスラソフビバトラソフビ鎧モスラ水中モードアクアモスラダガーラレインボーモスラモスラ3モスラ2ゴーゴフェアリーモスラ