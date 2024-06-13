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TAMA IMPERIALSTAR タム(小) ②
商品番号 V90650015449
商品名

TAMA IMPERIALSTAR タム(小) ②
ブランド名 タマ
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！『商品名』【T633】TAMAIMPERIALSTARタマインペリアルスタータムタムタムTOMDRUMTAMAのエントリーモデル「IMPERIALSTAR」のタム(小)単体です☆こちらはタム(小)のみの販売となります。ご確認ください。『商品状態』美品です♪自宅保管品であることをご理解の上ご購入ください★状態はお写真にて必ずご確認ください☆※付属品は写真に写っているものが全てです。※中古品であることをご理解の上ご購入をお願いします。『動作確認』動作確認済みです♪『商品仕様』タム：10\"x8\"『発送』ご注文が入り次第発送いたします。梱包もしっかりと行います♪最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご検討よろしくお願いします♪(T633)種類...トムトム
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