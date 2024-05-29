Xvive XV-U3C コンデンサーマイク用ワイヤレスシステム

数年前に購入し、使用頻度はそんなに高くないので、バッテリーの劣化などはさほどないと思われます。オーディオテクニカサックス用ピンマイク(コンデンサーマイク)で使用しておりました。新しくワイヤレスピンマイクを購入したので出品袋は付属のものとは違います。スペックXV-U3Cコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム■仕様・使用周波数帯域:2.4GHzISMワールドワイド・レイテンシー:5ms未満・同時使用可能チャンネル数:6・周波数特性:20Hz～20kHz・最大伝送距離:約27m（※実際の伝送距離は、電波の反射、干渉、吸収などの環境によって変化します。）・駆動時間:約3～7時間 (※フル充電時、コンデンサーマイクの電源消費によって変化します)・コンデンサーマイクでのみ使用可能（※ダイナミックマイクおよびアンバランス駆動の機器を絶対に使用しないでください。ファンタム電源により使用機器が故障する可能性があります。）※（※ダイナミックマイクおよびアンバランス駆動の機器を絶対に使用しないでください。ファンタム電源により使用機器が故障する可能性があります。）（※一部のコンデンサーマイクに“U3C”をご使用の際に、ノイズが発生する場合がございます。“U3C”とマイクのプリアンプの距離が近いことにより発生するノイズの為、マイクの構造によっては正常にご使用出来ない場合がございます。）



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



XV-U3C コンデンサーマイク用ワイヤレス・システム



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



XV-U3C コンデンサーマイク用ワイヤレス・システム



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



Xvive XV-U3C | お持ちのコンデンサーマイクをワイヤレス化！接続も ...



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



XV-U3C コンデンサーマイク用ワイヤレス・システム



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



U3C Condenser Microphone Wireless System | Xvive



XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C



XV-U3C コンデンサーマイク用ワイヤレス・システム



Xvive XV-U3C | お持ちのコンデンサーマイクをワイヤレス化！接続も ...



Xvive XV-U3 マイクロフォン デジタルワイヤレスシステム(お持ちの ...



U3C Condenser Microphone Wireless System | Xvive