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商品詳細
ゾウさんギター音は確認しました。ネックの反りは感じられません。ボディの傷とステッカーの跡があります。ギターケースをお付けしますが、ヘッド部分が擦り切れています。アンプ内蔵なので気軽に弾けます。小型だしキャンプにも良いかも！#ギター#エレキ#エレキギター#ゾウ#ぞう#ゾウさん#ぞうさん#ZO#3#フェルナンデス#ZO3#ZO-3#FERNANDES
http://narcologia.ru/goods/preference510038.html
http://narcologia.ru/goods/diamond48258.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture811541.html
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