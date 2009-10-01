11体 セイントセイヤ 聖闘士聖衣 大系 星矢 黄金 アルデバラン ゴールド

セイントセイヤ聖闘士聖衣大系聖闘士星矢黄金牡牛座タウラスアルデバラン他ゴールドセイント11体です。古い物ですので、キズ・日焼け・メッキの剥がれ、破損、欠品等あると思いますので写真にてご確認下さい。また、説明書がないので組み立てられませんので、写真にあるものが全てです。あくまで中古品であり上記のことをご理解頂き、細かい所までお気になさる方は購入をご遠慮下さい。詳しい状態は写真にてご確認ください。写真に写っているものが全てになりますので、画像をしっかり確認し、気になる点は事前に質問をよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたしますセイントセイヤ龍星座新世当時レア昭和レトロ牡羊座アリエスムウ牡牛座タウラスアルデバラン双子座ジェミニサガ蟹座キャンサーデスマスク獅子座レオアイオリア乙女座バルゴシャカ天秤座ライブラ童虎蠍座スコーピオンミロ射手座サジタリアスアイオロス水瓶座アクエリアスカミュ山羊座カプリコーンシュラ魚座ピスケスアフロディーテ青銅闘士ブロンズセイントペガサス星矢ドラゴン紫龍キグナス氷河アンドロメダ瞬フェニックス一輝聖闘士聖衣神話暗黒限定非売品イプシロン星アリオトフェンリルベータ星メラクハーゲンエータ星ベネトナージュミーメデルタ星メグレスアルベリッヒゼータ星ミザールシドアルコルバドアルファ星ドゥベジークフリート神闘士ガンマ星フェクダトールアスガルド



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