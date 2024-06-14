森　陶山　酒器セット　共箱未使用品

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商品詳細
備前の名工、森陶山の酒器3点セットです。窯変が素晴らしい酒器です。特にぐい呑みは2個とも窯変と緋襷と表情が違うので、それぞれのぐい呑みで、お楽しみに成れるかと思います。共箱、共布、栞と、全部揃っています。もちろん完品です。
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