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岩絵具　アンティーク　絵画
商品番号 J69558573532
商品名

岩絵具　アンティーク　絵画
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

恐らく６０年ほど前の岩絵具絵画綺麗に清掃してありますが落ちないシミ等ございます。気になる方ご遠慮下さいませ。絵画のみ取り外し可能・絵画は縦45センチ横53センチ額縁縦　63センチ横　71センチ厚さ5センチ　ほどの額縁でとても重たいです。
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