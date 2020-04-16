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- 【新品未開封】B'z ステージタオル GRORY DAYS 2008 20周年
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商品詳細
【商品の説明】■商品名:B'zLIVE-GYMPleasure2008GRORYDAYSステージタオル ※B'z20周年ライブ、15年前の新品未開封のステージタオルです。希少品。サイズ:約40×110cm【商品の状態】■使用状況:新品・未開封・未使用■注意事項:自宅保管品になりますので神経質な方の購入はお控え下さいませ。新品未開封稲葉浩志松本孝弘GRORYDAYSB'zビーズPleasureグローリーデイズ人気グループ...B'zグッズ種類...タオル/ハンカチ
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