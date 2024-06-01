audio-technica カーディオイドコンデンサーUSBマイクロホン A…

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商品詳細
audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_Xオーディオテクニカショックマウント付#オーディオテクニカ#audio_technicaカーディオイドコンデンサーUSBマイクロホンAT2020USB_X種類···マイク昨年買ったはいいもののあまり使わなかったので出品します。動作に問題はないと思います。発送前に表面を軽くアルコール消毒してお送りします。
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