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【未開封品】テレビ・マスターピース ワンダヴィジョン スカーレット・ウィッチ
商品番号 A93584299388
商品名

【未開封品】テレビ・マスターピース ワンダヴィジョン スカーレット・ウィッチ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズスカーレットウィッチワンダヴィジョン版未開封品です。保管場所整理のため出品いたします。未開封品ではありますが、素人保管品であることをご了承のうえご検討をお願いいたします。フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6
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