【未開封品】テレビ・マスターピース ワンダヴィジョン スカーレット・ウィッチ

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ホットトイズスカーレットウィッチワンダヴィジョン版未開封品です。保管場所整理のため出品いたします。未開封品ではありますが、素人保管品であることをご了承のうえご検討をお願いいたします。フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6