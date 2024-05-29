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備前緋色茶碗。抹茶碗共箱小野山作最終売り切れ価格❣️
商品番号 Y97505369950
商品名

備前緋色茶碗。抹茶碗共箱小野山作最終売り切れ価格❣️
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼緋色抹茶碗共箱付最終売り切れ価格です❣️❗️どうぞ宜しくお願い申し上げます*\\(^o^)/*❣️サイズは高さは約8,3センチ程です。横幅は約10センチ程です。口径は約10センチ程です。手に収まって動きがあり躍動感も有り今の時代元気がもらえそうですよ‼️お値段は定価は22,000円にて一点物です。どうぞ宜しくお願い申し上げます‼️即いいねですので僅かですが値引きです。お写真に先生の陶歴を載せて居りますので。参考になさって下さいませ。田部美術館にて多数の田部美術館大賞を受賞されてます。田部美術館優秀賞を受賞されてまして。2020年には奨励賞を受賞されてます‼️こちら先生も1点1点愛を込めてその作品によっては窯に2回とか入れて気に入るまで作にこだわった素敵な作品作りに力を入れておられます。ので根強い固いファンの方がこちらでもおられます。どうぞお目に止まった方は是非お手元に。*20,000円迄にお値下げ致しました。最終売り切れ価格です14,000円❣️迄にお値段お下げ致しました*\\(^o^)/*(^o^)/*❣️どうぞご検討の程宜しくお願い申し上げます‼️
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