ポケモンカード　メロエッタEX シャイニーコレクション

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商品詳細
長年保管していたので白かけがあります。状態は写真で確認してください。素人保管なので神経質な方はお控えください。 素人目で確認しているので見落としがある場合もあります。写真の確認していただき納得の上購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture407369.html
http://narcologia.ru/goods/update67995.html
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