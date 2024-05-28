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ポケモンカード　メロエッタEX シャイニーコレクション
商品番号 K76879781379
商品名

ポケモンカード　メロエッタEX シャイニーコレクション
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長年保管していたので白かけがあります。状態は写真で確認してください。素人保管なので神経質な方はお控えください。　　素人目で確認しているので見落としがある場合もあります。写真の確認していただき納得の上購入お願いします。
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