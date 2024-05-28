ポケモンカード　メロエッタEX シャイニーコレクション

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長年保管していたので白かけがあります。状態は写真で確認してください。素人保管なので神経質な方はお控えください。 素人目で確認しているので見落としがある場合もあります。写真の確認していただき納得の上購入お願いします。