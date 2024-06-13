スポーン　メディーバルスポーンⅡ シリーズ17 フィギュア

マクファーレントイズ スポーンシリーズ17 スポーンクラシックメディーバルスポーンⅡです経年劣化によりブリスターに退色、傷等ございます。写真２枚目、ケースが剥がれかかっております。20年以上前の古い商品の為、状態に関し神経質な方はご遠慮下さい。状態については写真判断でお願い致します。性別···男まとめ購入で値引き致します



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