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スポーン　メディーバルスポーンⅡ シリーズ17 フィギュア
商品番号 O22977509805
商品名

スポーン　メディーバルスポーンⅡ シリーズ17 フィギュア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクファーレントイズ　スポーンシリーズ17　スポーンクラシックメディーバルスポーンⅡです経年劣化によりブリスターに退色、傷等ございます。写真２枚目、ケースが剥がれかかっております。20年以上前の古い商品の為、状態に関し神経質な方はご遠慮下さい。状態については写真判断でお願い致します。性別···男まとめ購入で値引き致します
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