S.H.フィギュアーツ サノス FINAL BATTLE EDITION

S.H.フィギュアーツサノスFINALBATTLEEDITION#S_H_フィギュアーツサノスFINALBATTLEEDITIONフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12開封後、検品して閉まっていたため、比較的良好ですが、念のため中古品とお考えくださいませ。専用の郵送箱に入れてお送りいたします。郵送箱に直伝票が嫌な場合は、別途箱にお入れすることも可能です！！



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